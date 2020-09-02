شكرا لقرائتكم خبر عن سوق انتقالات أرسنال: خسارة مطلوبة لتحقيق أهداف منشودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أرسنال يوم أمس ثاني انتداباته في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بضمه المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس (22 عامًا) من صفوف نادي ليل الفرنسي في صفقة ذكرت التقارير الصحفية أنها تصل إلى 30 مليون يورو.

ولن يتوقف أرسنال عند هذا الحد في سوق الانتقالات، مع اقترابه من ضم لاعب وسط ريال مدريد، داني سيبايوس، لمدة موسم على سبيل الإعارة، كذلك سعيه الحثيث لضم لاعب وسط ىخر لتعزيز صفوف الفريق، وارتباط النادي بضم توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد وحسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

تحركات أرسنال في السوق الصيفية ستتعطل قليلًا الآن لأن النادي أصبح مضطرًا لبيع بعض اللاعبين أولًا لتخفيف الحمل على ميزانية الأجور الكبيرة للنادي الذي يخوض ثالث موسم على التوالي دون المشاركة في دوري الأبطال، وكذلك توفير المال لعقد الصفقات المطلوبة نحو إعادة الفريق إلى مصاف الفرق المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أول الأسماء المهمة التي قد تترك أرسنال هذا الصيف هو المدافع الإسباني والظهير الأيمن، هيكتور بيلرين، اللاعب الذي يعتبر من قادة فريق أرسنال وأحد أبرز عناصر الفريق في السنوات الأخيرة، لكن احتياج النادي للسيولة المادية وتوافر أكثر من لاعب في مركز الظهير/ الجناح المدافع، جعل النادي منفتحا لفكرة بيع أحد أبرز نجوم الفريق.

ويعد فريق باريس سان جيرمان هو أكبر المهتمين بضم اللاعب الإسباني لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالنادي بعد خسارة البلجيكي توماس مونييه دون مقابل لصالح بروسيا دورتموند، وعدم إتقان المدافع الألماني ثيو كيهرير للأداء في هذا المركز وظهوره كنقطة ضعف واضحة في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره النادي الفرنسي ضد بايرن ميونخ.

وسيقدم باريس عرضا مبدئيا بقيمة إجمالية 25 مليون جنيه إسترليني لبدء المفاوضات مع أرسنال الذي سيحاول التفاوض للحصول على أعلى سعر ممكن، مع حاجة الفريق لما لا يقل عن 50 مليون يورو لضم الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد (قيمة الشرط الجزائي للاعب مع فريقه الإسباني).

ولن يكون «بيلرين» هو اللاعب الأساسي الوحيد الذي قد يغادر أرسنال هذا الصيف، فيعد أليكساندر لاكازيت أيضًا أحد الأسماء المهمة في النادي التي من المرجح أن ترحل هذا الصيف، حيث يتبقى في عقد المهاجم الفرنسي موسم واحد فقط مع أرسنال، ويرغب في الحصول على خدماته أندية كبرى مشاركة في دوري الأبطال مثل أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وهو ما يجعل الفرنسي منفتحا للرحيل هذا الصيف، ويجعل أرسنال منفتحين أيضًا للفكرة بسبب المدة الزمنية القليلة المتبقية في عقد اللاعب بجانب راتبه الكبير.

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وقد تمثل هذه الصفقات (حال حدوثها) ضربة قوية لخطط المدرب ميكيل أرتيتا، لكن الإسباني يعلم تمامًا أنه بحاجة للخسارة من أجل تحقيق أهدافه المطلوبة في السوق نحو تأسيس فريق قوي يعود للمنافسة على لقب الدوري الغائب منذ عام 2004، وكذلك للعودة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب مستمر منذ موسم 2016/2017.