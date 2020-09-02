شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حلول للتغلب على «خيبة كيبا»: من يحرس مرمى تشيلسي في الموسم الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد صيف 2020 سوقًا استثنائيًا لنادي تشيلسي الذي أصبح على مشارف تخطي حاجز ال 200 مليون جنيه إسترليني من حيث الإنفاق على الصفقات، مع إقتراب النادي من حسم صفقة ضم لاعب الوسط المهاجم الألماني كاي هافرتز الذي سيكون أغلى لاعب ألماني مع تقدير إجمالي الصفقة بـ 90 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير الصحفية.

وسيعد «هافرتز» هو رابع صفقات تشيلسي للفريق الأول هذا الموسم، بعد حكيم زياش، تيمو فيرنر وتياجو سيلفا (تشيلسي كذلك ضم المدافع الفرنسي مالانج سار لكن النادي يخطط لإعارته في موسم 20/21).

ولن يتوقف تشيلسي عند هذا الحد، وفقًا لتصريحات المستشار الفني للنادي والحارس السابق، بيتر تشيك، الذي ألمح إلى إمكانية ضم حارس مرمى أخر لتشكيل منافسة مع الحارس الإسباني كيبا، الذي قدم موسمًا كارثيًا في 2019/2020، وبشكل لا يتناسب أبدًا مع لاعب هو الأغلى في تاريخ النادي حتى اللحظة (ضمه تشيلسي في صيف 2018 مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني من أتلتيك بيلباو).

تشيلسي، وفقًا للتقارير الصحفية، أمامه عدة حلول لانتداب حارس مرمى يساعده على المنافسة على لقب الدوري الغائب منذ موسم 2016/2017، مع تدعيم قياسي غير مسبوق للفريق بصفقات خلال السوق الحالية، وفي السياق التالي سنستعرض 4 أسماء سيحاول تشيلسي التعاقد مع واحد منهم لتدعيم مركز حراسة المرمى.

1- إدوار ميندي (ستاد رين):

الحارس السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا هو حاليًا الهدف الأبرز للبلوز في سوق الانتقالات، مع ذكر أكثر من مصدر صحفي أن تشيلسي قدموا بالفعل عرضين حتى اللحظة لضم حارس النادي الذي سيتواجد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة خلال الموسم القادم، ولعل ذلك يوضح سبب تمسك النادي الفرنسي بأحد نجومه الذين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق، مع رفضهم آخر العروض والبالغ قدره 20 مليون يورو.

«ميندي» لعب 24 مباراة في الموسم الماضي بالدوري الفرنسي، استقبل 19 هدفًا فقط وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

2- مايك مايجنان (ليل):

الحارس الفرنسي الدولي وأحد أبرز عناصر نادي ليل الفرنسي الذي كان أنهى موسم 2018/2019 في مركز الوصافة خلف بطل الدوري الفرنسي المهيمن، باريس سان جيرمان.

«مايجنان» (25 عامًا) لعب الموسم الماضي في الدوري الفرنسي 28 مباراة، وأستقبل 27 هدفًا محافظًا على نظافة شباكه في 12 مباراة.

التقارير الصحفية الأخيرة ذكرت أن الحارس الفرنسي دخل في مشادة مع مدرب حراس المرمى بالنادي، وأنه قد يغادر ناديه خلال السوق الحالية في ظل اهتمام تشيلسي باللاعب، والذي يقيمه ناديه الفرنسي بـ 30 مليون يورو.

3- أندريه أونانا (أياكس):

الحارس الكاميروني الدولي وأحد أبرز نجوم العملاق الهولندي الذي أبهر الجميع في دوري أبطال أوروبا خلال آخر نسختين من المسابقة.

«أونانا» (24 عامًا) كان يشكل حلًا جيدًا للنادي الإنجليزي، لكن مغالاة أياكس في طلباته المادية أدت إلى تحول تشيلسي للنظر إلى خيارات أخرى، إلا أن ذلك لن يستبعد اسم «أونانا» من قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي في حال فشل تشيلسي في التوصل إلى اتفاق مع أهدافه الرئيسي حاليًا.

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4- نيك بوب (بيرنلي):

الحل الذي قد يكون مثاليًا لتشيلسي، لكنه بكل تأكيد سيكون الحل الأغلى ماديًا، وهو حارس مرمى نادي بيرنلي والمنتخب الإنجليزي البالغ من العمر (28 عامًا).

“بوب” أثبت قدراته خلال أخر ثلاث مواسم في البريميرليج من خلال حفاظه على نظافة شباكه في 27 مباراة من بين 73 مباراة لعبها (لم يلعب موسم 2018/2019 بالكامل بسبب الإصابة)، مع تحقيقه لأكثر من نصف هذا العدد من الشباك النظيفة في الموسم الماضي فقط (15 مباراة) وإحتلاله المركز الثاني في سباق القفاز الذهبي خلف الحارس إيدرسون (16).

“بوب” سيعد خيارًا ممتازًا للبلوز، لكن المؤكد أن بيرنلي سيضع أعلى سعر ممكن على رأس الحارس الذي اشتراه مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016، ليحقق أعلى ربح ممكن وليحاول تعويض أحد أهم عناصر الفريق الرئيسية.