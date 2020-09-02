شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف دور "البودى جارد" فى أزمة منع حسنى عبد ربه من دخول النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء خالد فوزى مدير أمن النادى الاسماعيلى أن ناديه يفتح أبوابه لكل رموز قلعة الدراويش وعلى رأسهم القيصر حسنى عبد ربه مؤكداً أن الأخير افتعل أزمة بدون مبرر ، وقال خالد فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أذاعة الشباب والرياضة :" حسنى عبد ربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية ، والنادى دائماً يفتح أبوابه لكل رموزه وعلى رأسهم القيصر ، ولا بد أن يقف حسنى عبد ربه بجوار نادية لأنه في أشد الإحتياج له في المرحلة الحالية، وأن يبتعد عن المشاكل الشخصية مع رئيس النادي، ومرحبا به في اي وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلي".

وتابع مدير أمن الاسماعيلى:"الواقع يؤكد أن حسنى عبد ربه لم يكن يرغب فى حضور المباراة لمساندة الاسماعيلى واللاعبين بالعكس فلقد جاء لصنع أزمة والدليل اصطحابه بودى جارد لتصويره فى الملعب حتى تحدث ضجة فى وسائل الاعلام".

ويضيف خالد فوزى:"ليس هناك قرار من مجلس الاسماعيلى بمنع حسنى عبد ربه من دخول النادى ، والامر لايتعلق بحسنى ولكنها إجراءات تنظيمية فقط والسبب فيها كورونا لأن اتحاد الكرة وضع ضوابط مشددة لدخول المباريات ، لذا لا بد أن حسنى كان يلتزم بالإجراءات ويدخل من الأبواب الرسمية وليس من باب الفندق ويطلع المدرج أمام وسائل الاعلام قائلا النادى مش عزبة ومعه شخص يصوره ، حسنى لم يمنع من دخول المقصورة ولم يمنعه أحد مطلقاً ، لو كلمنى كنت هخرج ليه مخصوص ، بقالى عامين مع إبراهيم عثمان لم يذكر أسم حسنى عبد ربه بأى سوء ولم يمنحنى تعليمات تخصه طوال هذه المدة ، كل ماحدث اجراءات تنظيمية فقط ، لايصح دخول الاستاد بهذه الصورة ".

وفى وقت سابق ، هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كده نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".

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وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".

واصل:"إدارة الاسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالاسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً علي أبناء النادي، والجيل الذي حقق المركز الثاني تم تدميره وبيعه".

استكمل: "أنا أقوى من إبراهيم عثمان في الإسماعيلية بحب الناس وحب الجماهير لي وهذا بفضل الله، إبراهيم عثمان لا يحب أن يكون هناك شخص أقوى منه في الإسماعيلي وأنا أقوى منه بحب الجماهير".

وختم حديثه قائلا: "كان هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلي بعدم الدفع بحسني عبد ربه ورغم ذلك المدربين كانوا يدفعون بي ويرفضون تلك الضغوطات"