شكرا لقرائتكم أحمد سامى يكشف "خدعة إلغاء الدوري" التى عصفت بفريق طنطا بعد جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامى المدير الفنى الجديد لنادى طنطا أن سبب تراجع نتائج فريقه بعد عودة الدوري هو اقتناع اللاعبين أن بطولة الدوري ألغيت بسبب كورونا ولن تعود مرة أخرى ،وقال أحمد سامى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" طنطا حصد فى الدور الاول 16 نقطة بأداء متزن ولكن اللاعبين اقتنعوا أن الدوري اتلغى بعد كورونا وصدقوا الكذبة ولم يستعدوا جيداً وبالتالى دفعوا الثمن بتراجع النتائج عقب عودة المسابقة".

ويضيف المدير الفنى لطنطا :"لو أى حد مكانى كان هيرفض يدرب الفريق بسبب صعوبة موقفه وأنا أول مرة أمسك فريق وضعه فى الدوري بالطريقة دى ولكن قررت قبول التحدى ورغم ضيق الوقت بحاول أحفظ اللاعبين بعض الجمل الفنية ولن أهتم بالنواحى النفسية فقط ، أداء طنطا يغلب عليه الطابع الفردى وأحاول اتخلص من هذه السلبية حتى اعيد الجماعية للفريق لانها السلاح الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة".

وتابع أحمد سامى :"بقاء طنطا فى الدوري الممتاز يبدو صعباً على الورق ولكن على أرض الواقع مازال هناك 11 مباراة نستطيع أن نغير فيهم الكثير والكثير بشرط إستجابة اللاعبين وقبولهم التحدى معى لإنقاذ الفريق ومصالحة جماهيره الغاضبة".

وأعلن مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبي عن تعيين أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح، والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج..وكان المدير الفني الجديد قد عقد جلسة مع رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة تم الاتفاق فيها على كافة الأمور الخاصة بالجهاز الفني ، وجاء تشكيل الجهاز الفني المعاون كالاتي :

أحمد حمودة مدرب عام

وليد المحروقي مدربا

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علاء عكاشه مدير كره

وليد ابراهيم مدرب حراس

اسامه ليله مساعد مدرب حراس

دكتور صفي ابراهيم مخطط أحمال

دكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي

جمال بشير مدير إداري

خالد عبد السلام إداري

احمد محسن إداري

محمد العناني شئون لاعبين

احمد موسي ، أكرم صبحي

علاج طبيعي وتأهيل.