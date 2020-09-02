شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل أسوان والطلائع فى الجولة 24 بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش، حث يستضيف الطلائع نظيره أسوان في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إفتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين ، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

مسعد عوض فى حراسة المرمى

خط الظهر: محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز

خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال.

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الهجوم: فادى فريد

كما أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

محمد بسام، سمير، خلد سطوحى، على أحمد، محمد ناصف، مهند مصطفى، عمرو نجيب، كريم طارق، أحمد كابوريا، أحمد رحمان، وناصر منسى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بخطف نقاط مباراة اليوم لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري ، في المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان للاعبيه ضرورة عدم التفريط في نقاط المباراة لتعزيز فرصهم في البقاء بين الكبار.