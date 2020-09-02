شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليد يجتمع بـ"جارسيا" لبحث خطة رفع لياقة لاعبى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد أنه عقد إجتماع صباح اليوم مع مدرب فراعنة اليد ، كما زار جهاز مدينة 6 أكتوبر لمتابعة إجراءات إستضافة كأس العالم لكرة اليد ، وقال هشام نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم: "عقدت اجتماع مع منتخب اليد وجهازه الفنى صباح اليوم ، والمدرب هدفه رفع اللياقة البدنية للاعبين ودخل معسكر مغلق بالغردقة وجهزنا مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل انطلاق كأس العالم فى 13 يناير المقبل".

وتابع هشام نصر:"عقب الاجتماع توجه مجلس اليد للاجتماع مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوصيل المرافق لصالة 6 اكتوبر ، وانتهينا من صالات المباريات بنسبة 90 % وتتبقى فقط تركيب الساعات واللمسات الأخيرة وأتوقع أن يرى الشعب المصرى انشاءات تفرح القلب وتمثل بنية تحتية هائلة تؤهل مصر لإستضافة كل الاحداث العالمية لألعاب الصالات وليس اليد فقط".

ويضيف رئيس إتحاد كرة اليد :"هزمنا كل التحديات التى واجهناها لإستضافة كأس العالم لكرة اليد وعلى رأسها محنة كورونا وذلك بدعم هائل من الدولة وعلى رأسها مساندة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة".

من ناحية أخرى كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات.

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وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين.

وقال وزير الرياضة إنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.