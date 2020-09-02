الزمالك ضد بيراميدز.. سلبية تحاليل جميع عناصر الأبيض قبل لقاء الغد

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جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد بيراميدز.. سلبية تحاليل لاعبى الأبيض



تأكد خلو فريق الزمالك وجميع أعضائه من فيروس كورونا، وذلك بعد خضوع العناصر التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز، للتحاليل اللازمة قبل المباراة المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء غد، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى ، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى ، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

وخضع الزمالك للبروتوكول الجديد الخاص بتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test" ويخضع بعد ذلك العناصر التى يكون هناك شكوك حول حالتها لمسحة "PCR"، ليتأكد جهاز الفريق الأبيض أن كافة العناصر التى ستشارك فى لقاء بيراميدز لا تعانى من أي إصابة بفيروس كورونا وبذلك أصبح الفريق جاهزا لمواجهة بيراميدز.

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فيما تأكد خروج الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الزمالك، من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مواجهة بيراميدز، فى ظل خضوع الثنائى لبرنامج تأهيلى، حيث يعانى إمام من إصابة فى العضلة الأمامية، بينما مازال يشعر محمد حسن بعدم تعافيه بنسبة مائة من إصابة العضلة الخلفية، لذا فضل الجهاز الفنى مواصلة الثنائى خوض البرامج التأهيلية الخاصة بهما تجنبا لتفاقم إصابتهما حيث لن يتم الاستعانة بهما إلا باكتمال شفائهما بنسبة مائة بالمائة.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.