شكرا لقرائتكم بيراميدز يحدد موعد إعلان ضم رمضان صبحى رسميا.. اعرف امتى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن مسئولو نادى بيراميدز عن اتمام صفقة رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، بشكل رسمى، عقب الإنتهاء من مواجهة الفريق لنظيره الزمالك، القرر لها غدًا الخميس، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع إنه سيتم الإنتهاء من تصوير الإعلان الرسمى فى استاد الدفاع الجوى اليوم، على أن يتم تجهيزه للإفصاح عنه رسميًا يوم الأحد المقبل.

يعمل رمضان صبحي، فى الوقت الحالى، على تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

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وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.