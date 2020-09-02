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فايلر يضع خطة الظهور الأساسى لصالح جمعة مع الأهلى

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جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي صالح جمعة لاعب الفريق بمزيداً من التركيز والأجتهاد بشكل أكثر المرحلة المقبلة حتى يحافظ على الفرصة التى حصل عليها مؤخراً ، موضحاً له أن مشاركته لمدة دقائق قليلة في مباراة المصري الأخيرة فتحت  باب المشاركة مع الفريق الفترة المقبل بشكل مُستمر إذا حافظ على تركيزه وإجتهاده.

 

وظهر صالح جمعة لأول مرة مع فايلر حينما شارك كبديل  في مباراة المصري السبت الماضي والتى إنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما اليو بادجي و حمدي فتحي؟

 

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واشاد المدير الفني بجهود صالح جمعة لإستعادة عافيته من جديد خلال الفترة المقبلة وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون عن التحسّن الملحوظ في مستوي صالح جمعة علي المستوي البدني مؤكدًا له حاجته لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته بدنيا بشكل مثالي.

 

وشهدت جلسة فايلر مع جهازه المعاون أيضا والتي قام أحد مساعدي الخواجة بنقلها إلي صالح جمعة من أجل تحفيزه لمواصلة تقدمه البدني والفني الملحوظ خلال الفترة القادمة الحديث أيضا عن إن صالح جمعة يحتاج فنيا لمزيد من الوقت من أجل الوصول لاعلي درجات الانسجام مع زملائه ومن ثم المشاركة بشكل اساسي.

 

ويستعد الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

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