شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعيد ذكريات مونديال الأندية مع الأهلى فى 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ، ذكريات مشاركته مع القلعة الحمراء فى كأس العالم للأندية، خلال نسخة 2006، والتى أقيمت باليابان، ونشر جمعة صورة عبر حسابه الشخصى على تويتر من مشاركته فى إحدى المباريات وعلق عليها قائلاً " ذكريات من كاس العالم للأنديه 2006 قلب أحمر".



وائل جمعة

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة وقتها .

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بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.