شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو الزمالك، صرف مقدمات عقود ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقودهما خلال الفترة الماضية، ليكونا مرتبطين مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مع تعديل عقودهما بصورة جيدة تتناسب مع ما قدمه الثنائى مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ساهموا هذا الموسم فى تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، خلال الشهر الجارى.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، حيث يرغب الأبيض فى استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.