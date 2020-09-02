شكرا لقرائتكم 40 مليون جنيه شرط جزائى.. الوكيل المصرى يكشف تسعيرة ضم الهونى من الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الجيلانى الوكيل المصرى لليبى حمدو الهونى لاعب الترجي التونسى، إنه تم عرض اللاعب على أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، لدراسة وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وإن اللاعب رحب اللعب فى الدورى المصرى، مع أقتراب انتهاء تعاقده مع فريقه التونسى، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.

أوضح الجيلانى فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تواصل مع مسئولو أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز وعرض عليهم التعاقد مع اللاعب، لافتًا إلى إن هناك موافقة من الناحية الفنية واقتناع بمستوى اللاعب من جانب الثلاث أندية، إلا أن هناك إهتمام أكبر من نادى بيراميدز الذى بدأ يستفسر عن اللاعب بشكل أوسع.

Advertisements

أوضح الجيلانى، أن عقد حمدو الهونى مع نادى الترجى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، بما يمنح الحق للاعب بالتوقيع لأى نادٍ أخر بعد منتصف الموسم المقبل، الأمر الذى سيسهل المفاوضات مع إدارة الترجى فى الوقت الحالى، أو سداد قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى التعاقد مع النادى التونسى وقيمته 2 مليون يورو.

من ناحية أخرى، كانت تقارير صحفية سعودية أكدت أن نادي الزمالك فتح باب المفاوضات مع أنيس البدرى، صانع ألعاب نادى اتحاد جدة الحالى والترجى التونسى السابق الذى انضم إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من الترجى، ولكنه لم يقدم المتوقع منه بقميص الاتحاد، خاصة أنه كان أحد أعمدة الفريق التونسي.

وقالت صحيفة "الرياض"، إن الزمالك يرغب فى تكرار تجربة التونسي فرجاني ساسي الذي تعاقد مع النصر الموسم الماضي وقدم مستويات ممتازة بعد فترة غير جيدة بقميص النصر، وذلك على الرغم من نفى البدرى فى بيان نيته مغادرة الاتحاد وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق، إلا أن مسؤولى الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد.