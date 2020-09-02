فايلر يتمسك بالجوكر.. وعائق وحيد يُحرم أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

كتب: ضياء السقا

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة النادي الأهلي تحدثت مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، السويسري رينيه فايلر، بشأن بقاء ظهير أيمن الفريق أحمد فتحي رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر مطلع داخل الأهلى قوله إن إدارة النادى تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي فى الموسم الجديد، ليؤكد المدرب السويسري أن الجوكر لاعب كبير وبقاءه سيكون مفيداً، إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادى لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً فى الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحى حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجارى.

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وكشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز عن إمكانية استمرار أحمد فتحي مع المارد الأحمر، رغم توقيعه للفريق السماوى، مؤكدًا أن الجوكر لم يتحدث مع أى مسئول فى بيراميدز عن رغبته فى عدم إتمام الصفقة، ومن ثم البقاء مع الأهلى، كما أنه فى حال رغبة مسئولى المارد الأحمر فى عدم رحيل الجوكر فعليهم أن يفتحوا خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لشراء اللاعب، خاصة أنه أصبح مرتبطاً بعقد ولا يمكن رحيله إلا عن طريق ناديه الجديد.

وأضاف المصدر، أن أحمد فتحى وقع على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل، وفى حال توقيع عقود مع الأهلى فسيتعرض اللاعب للإيقاف بسبب التوقيع لناديين.

ورغم توقيع اللاعب لبيراميدز، إلا أن فايلر يعتمد عليه بشكل كبير، الأمر الذي دفع فتحي لبذل قصارى جهده مع المارد الأحمر، لإنهاء علاقته بشكل احترافي مع القلعة الحمراء.