صور مسربة لرمضان صبحي أثناء تصوير "برومو" تقديمه بعد انتقاله رسمياً لبيراميدز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، من كواليس تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات، وتقديمه لوسائل الإعلام في ملعب الدفاع الجوي مقر النادي السماوي.

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

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ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر له داخل نادي بيراميدز قوله إن رمضان صبحي اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، والإعلان خلال ساعات من الآن.

وأضاف المصدر أن كافة الاتفاقات انتهت مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي، مشيرأً إلى أن الأمور تحتاج إلى وقت من أجل الاعلان عن انضمام رمضان صبحي للفريق السماوي.

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان رسمي، عن فشل المفاوضات الخاصة بضم اللاعب نهائيًّا، مشيراً إلى أن الأخير أبلغهم باقترابه من نادي بيراميدز.

وتعرض رمضان صبحي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي عقب بيان النادي الأحمر، حيث عبروا عن استيائهم الشديد بسبب قرار اللاعب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يعتبر أحد أبناء النادي.