شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان والطلائع فى الجولة 24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل أبناء الجنوب الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش، حيث يستضيف الطلائع نظيره أسوان فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

مسعد عوض فى حراسة المرمى

خط الظهر: محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز

خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال.

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الهجوم: فادى فريد

كما أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

محمد بسام، سمير، خلد سطوحى، على أحمد، محمد ناصف، مهند مصطفى، عمرو نجيب، كريم طارق، أحمد كابوريا، أحمد رحمان، وناصر منسى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بخطف نقاط مباراة اليوم لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري ، في المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان للاعبيه ضرورة عدم التفريط في نقاط المباراة لتعزيز فرصهم في البقاء بين الكبار.