شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال ساخرا من صورة رمضان صبحى بقميص بيراميدز: ابن النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، على انتقال رمضان صبحى نجم القلعة الحمراء السابق لنادى بيراميدز، ونشر صور اللاعب بقميص بيراميدز وعلق قائلا، "ابن النادى الأهلى".

وأنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز.

واقترب مسئولو نادى بيراميدز من الإعلان الرسمى عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل إتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

وكان النادى الإنجليزي قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، إنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولو بيراميدز وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولو النادى الإنجليزي.

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وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن توصل رمضان صبحى لاتفاق من أجل الانتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون جنيه فى 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليوناً فى الموسم الأول، و 30 فى الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليوناً فى الموسم الثالث.

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.