شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صفقة انتقال رمضان صبحى رسميا لنادى بيراميدز الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، بشكل رسمى، بعد يومين من الانتهاء من مواجهة الفريق مع الزمالك، المقرر لها غدًا الخميس، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع أنه سيتم الانتهاء من تصوير الإعلان الرسمى باستاد الدفاع الجوى اليوم، على أن يتم تجهيزه للإفصاح عنه رسميًا الأحد المقبل.

وانفرد ”الخليج 365” أمس، الثلاثاء، بخبر وضع مسئولى بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وأن الإعلان الرسمى خلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا أنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

Advertisements

ويعمل رمضان صبحي، فى الوقت الحالى، على تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.