شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب التوأم بـ30 مليون جنيه بعد تجدد الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت حدة الخلافات بين مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، والتوأم حسام وإبراهيم حسن بعد التصريحات التى أطلقها الأخير مؤخرا عبر إحدى وسائل الإعلام وهاجم فيها مجلس إدارة النادى البورسعيدى، مؤكدا أن المصرى سيهبط للقسم الثانى حال استمرار مجلس الإدارة الحالى فى تسيير الأمور.

وطلب سمير حلبية من الممثل القانونى للنادى معرفة آخر تطورات الشكوى التى تقدم بها النادى ضد التوأم بعد رحيلهما عن النادى خلال الموسم المنقضى فجأة للتوقيع لبيراميدز، وهو ما أدى لأضرار جسيمة لحقت بالنادى نتيجة للتغيير المفاجئ فى الجهاز الفنى .

ويصر مجلس إدارة المصرى على الحصول من 20 إلى 30 مليون جنيه نظير الأضرار الجسيمة التى لحقت بالفريق الكروى عقب رحيل الثنائى فجأة دون العودة لمجلس الإدارة .

Advertisements

من ناحية أخرى، اعتذر محمد شرف، نجم الأهلى الأسبق، عن التواجد فى الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى فى منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفنى لعلى ماهر متمسكا بالاستمرار داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء كمدير فنى لمواليد 2003، عقب رحيل طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى.

ويرغب محمد شرف فى تحقيق بطولة مع فريقه الحالى مواليد 2003 والاستمرار بقطاع النادى الأهلى لمواصلة مشواره كرجل أول مقدما اعتذاره لعلى ماهر عن العمل معه داخل النادى المصرى.

وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أعلن التعاقد مع على ماهر أول أمس خلفا لطارق العشرى بجهاز فنى كامل، يضم محمد عبد الكريم كمدرب عام ومصطفى فتحى مدربا لحراس المرمى.