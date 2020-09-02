شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. علاء عبد العال: بعشق المشويات وبشجع ريال مدريد ونجمى المفضل رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو علاء عبد العال المدير الفنى الحالى بتروجت.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب المشويات بجميع أنواعها.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

أحمد زكى

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من مطربك المفضل؟

أهوى محمد عبد المطلب ومحمد فوزى وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

بالطبع وظيفتى الحالية كضابط شرطة.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

لا أهوى السفر.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدوـ ريال مدريد.