شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يمنح الإسماعيلى مهلة أخيرة لتوقيع عقد شهرين قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، مسئولى الدراويش مهلة أخيرة قبل حزم حقائبه ومغادرة القاهرة عائداً لبلاده تونس، وكشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المهاجم التونسى طلب توقيع عقد جديد لمدة شهرين بمقابل مادى منفصل عن قيمة إعارته الأولى للموافقة على الاستمرار مع الدراويش لنهاية الموسم الحالى وخوض المباريات المتبقية للفريق بالمسابقة المحلية.

وأضاف المصدر، "فخر الدين بن يوسف طلب الحصول على مستحقاته المادية عن فترة الإعارة الستة أشهر كاملة ثم توقيع عقد جديد بقيمة مالية منفصلة لمدة شهرين لمواصلة الموسم مع الإسماعيلى، مع رفضه التام الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد بداعى رفض المقابل المادى الذى عرضه مسئولو النادى".

ومنذ ساعات قليلة، أعلن التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى انتهاء تعاقده مع الدراويش، مؤكداً عدم تعاونه مع أى وكيل لاعبين فى مصر، وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه على إنستجرام، "توضيحا لوقف الشائعات.. ليس عندى أى وكيل أعمال رسمى فى مصر.. عقدى مع الإسماعيلى انتهى فى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.. ولم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطنى بنادٍ.. أحترم الإسماعيلى جماهيرياً وجهازاً فنياً وإدارة ولاعبين، ولكنى لاعب محترف لبيت الطلب وكنت موجودا فى الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس وهذا دليل على احترامى للنادى". واختتم تصريحاته قائلاً، "لا أعرف إن كنت سأرتدى قميص الإسماعيلى بعد اليوم أم لا، ولكنى فى جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".

وكان الخليج 365 قد انفرد بفشل مفاوضات النادى الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الاصفر لتمديد عقده، كما أشار الخليج 365 لفشل محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة.

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ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى يوليو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، وسط أنباء عن تلقى اللاعب عروضاً مغرية فى الموسم الجديد.

وكان فخر الدين بن يوسف قد عاد للقاهرة مساء السبت قبل الماضى قادماً من تونس بعد أن قضى هناك فترة توقف الدورى بسبب جائحة كورونا منذ مارس الماضى، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.