شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح صالح جمعة خطة الظهور مع الأهلي أساسياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي، صالح جمعة لاعب الفريق بمزيد من التركيز والاجتهاد بشكل أكثر المرحلة المقبلة حتى يحافظ على الفرصة التى حصل عليها مؤخراً، موضحاً أن مشاركته لمدة دقائق قليلة فى مباراة المصرى الأخيرة فتحت له باب المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة بشكل مُستمر إذا حافظ على تركيزه واجتهاده.
وظهر صالح جمعة لأول مرة مع فايلر حينما شارك كبديل فى مباراة المصرى السبت الماضى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما أليو بادجى وحمدى فتحى.
وأشاد المدير الفني بجهود صالح جمعة لاستعادة فورمته من جديد خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفنى مع جهازه المعاون عن التحسّن الملحوظ فى مستوى صالح جمعة البدنى مؤكدًا له حاجته لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته بدنيا بشكل مثالى.
وشهدت جلسة فايلر مع جهازه المعاون أيضا والتى قام أحد مساعدى الخواجة بنقلها إلى صالح جمعة من أجل تحفيزه لمواصلة تقدمه البدنى والفنى الملحوظ خلال الفترة القادمة الحديث أيضا أن صالح جمعة يحتاج فنياً لمزيد من الوقت من أجل الوصول لأعلى درجات الانسجام مع زملائه ومن ثم المشاركة بشكل أساسى.
ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.
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