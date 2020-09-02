الامارات | المانيا تتحدى إسبانيا بعد 10 أشهر من التوقف «الدولي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا وفي ظروف استثنائية خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإرجاء كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة 10 أشهر.

وتشهد الجولة الاولى التي تستمر لثلاثة ايام على مباريات مهمة تبدأ غداً الخميس مع لقاء عملاقين هما المانيا وضيفتها اسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الاول.

ويحل منتخب «لا روخا» ضيفا في شتوتغارت على المانشافت بطل العالم عام 2014 في البرازيل، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب افريقيا.

وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، وجوه قليلة لا زالت موجودة في كلا المنتخبين، إذ إن طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع المانيا في حين ان سيرخيو راموس، سيرجيو بوسكيتس وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب اسبانيا.

واستدعى المدرب لويس انريكي جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاما) للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الوطني اضافة الى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا، في حين خسر جهود أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي الذي استدعي للمرة الاولى الى المنتخب بسبب اصابته بـ«كوفيد-19» اسوة بلاعب ريال سوسدييداد ميكيل اوريازابال.



مباريات الخميس

لاتفيا - أندورا 20:00

ألمانيا - إسبانيا 22:45

أوكرانيا - سويسرا 22:45

روسيا - صربيا 22:45

تركيا - المجر 22:45

مولدوفيا - كوسوفو 22:45

سلوفينيا - اليونان 22:45

جزر فاروه - مالطة 22:45

بلغاريا - إيرلندا 22:45

فنلندا - ويلز 22:45 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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