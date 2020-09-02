الامارات | الوصل يجدد عقد علي صالح حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدد عقد علي صالح حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم اليوم تجديد عقد اللاعب الشاب علي صالح، ليستمر مع "الإمبراطور" حتى 2024، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت الشركة، تغريدة ضمت مقطع فيديو لمجموعة من الأهداف التي أحرزها اللاعب الدولي مع الوصل في الموسم الماضي، قبل أن تنشر تغريدة أخرى تعلن خلالها تجديد عقد صالح حتى 2024، إذ يعد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، من أبرز اللاعبين في صفوف "الفهود" في آخر موسمين، بعدما نجح في تعويض رحيل كايو كانيدو في الموسم الماضي إلى العين.

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