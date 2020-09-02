الامارات | مدرب برشلونة يطالب بالسماح لميسي بالرحيل.. والكشف عن تفاصيل اتفاقه مع مان سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يطالب بالسماح لميسي بالرحيل.. والكشف عن تفاصيل اتفاقه مع مان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق مدرب فريق برشلونة الجديد، الهولندي رونالد كومان بقائمة الأسماء التي تدعو لإيجاد حل سريع لأزمة قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني، بعد أن تقدم بطلب رسمي بالرحيل. ونقلت وسائل إعلام إسبانية، بينها "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" عن المدرب تأكيده لإدارة النادي ضرورة احترام إرادة اللاعب، وأنه في حال كان مقتنعا بضرورة الرحيل، فعليهم السماح له بذلك.

وقال إنه لا يريد أن يترك هذا الأمر معلقا، ويحتفظ بلاعب بدون إرادته ضمن تشكيلة الفريق، خاصة وأن الموسم الجديد على الأبواب. وكان كذلك الإسم البارز ضمن المرشحين لرئاسة النادي فيكتور فونت قد تحدث عن الأمر نفسه، وطالب بإيجاد حل ودي بين الجانبين، وأنه من الواجب على إدارة النادي، وخاصة الرئيس الحالي جوزيف بارتوميو، احترام تعهده السابق للاعب خلال تجديد عقده الحالي، بأنه سيسمح له بالرحيل وقتما قرر ذلك. وقال فونت في تصريح صحافي: قال بارتوميو قبل أشهر، أنه في حال قرر أي لاعب، وخاصة ميسي، الرحيل فلن يكون عقبة أمامه". ونفى فونت أن يكون ميسي قد قام بـ"حركة خيانة" للنادي وتاريخه، وقال: ما حصل أن مجلس الإدارة الحالي، خيب الأمور بسبب سوء إدارته للعديد من الملفات.

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في جانب آخر، كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية عن تفاصيل الاتفاق المبدئي بين ميسي ونادي مان سيتي الانجليزي، وقالت إنه "عقد خيالي" سيكون على مدى 5 سنوات، منها ثلاث سنوات للاعب في سيتي، ثم سنتين في نيويورك سيتي الممارس ضمن منافسات الدوري الاميركي لكرة القدم، والذي يعتبر أحد أندية مجموعة سيتي العالمية. وقالت إن القيمة الإجمالية للسنوات الخمس ستصل إلى 700 مليون يورو، منها نحو 130 مليون يورو سنويا، تشمل راتب ومكافآت وغير ذلك.

وقالت إن هذه الصفقة جعلت والد ميسي، ومدير أعماله خورخي، يتوجه إلى برشلونة اليوم، حيث وصل صباحا إلى مطار "إل براتا" للقاء رئيس النادي جوزيف بارتوميو، والاتفاق على طريقة لفك الارتباط بين الجانبين. ولا يريد مان سيتي دفع مبالغ مالية كبيرة لبرشلونة أو تضمين لاعبين في الصفقة، ويراهن على رحيل اللاعب مجانا، بناء على العقد الموقع بينه وبين برشلونة، لكن النادي الإسباني يصر على أن ميسي مطالب بدفع 700 مليون يورو، إذا أراد تحرير نفسه من العقد الراهن، والانتقال كلاعب حر إلى أي ناد يريده.

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