شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك متقدم على برسبوليس الإيراني في استفتاء «فيفا» للأكثر جماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الباب أمام الجماهير للتصويت على استفتاء بين النادي الزمالك المصري، ونادي برسبوليس الإيراني، عن النادي صاحب الجماهير الأكثر شغفًا.

ونشر الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لجماهير الناديين تحت تعليق: «من لديه المعجبين الأكثر شغفا؟».

ووبعد مرور 11 ساعة على فتح باب التصويت أمام الجماهير قام 1224 متابع لحساب «فيفا» بالتصويت على الاستفتاء ليحصد نادي الزمالك 55.4% من الأصوات فيما حصد النادي الإيراني 44.6%.