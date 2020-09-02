شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز يحسم وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية إن نادي يوفنتوس الإيطالي، أتم اتفاقه مع اللاعب لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أجل الانتقال له في الميركاتو الحالي، ليكون لاعبا في صفوف السيدة العجوز.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليوفي توصل لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية، حيث اتفق الطرفان على حصول سواريز على مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.
وتأتي محاولة يوفنتوس للحصول على «سواريز» بعدما أبلغ المدير الفني الهولندي رونالد كومان اللاعب بأنه لن يكون ضمن خططه الموسم المقبل.
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