شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يصطدم بأسوان في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفتتح اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الممتاز، بثلاثة جولات قوية الأولى تجمع طلائع الجيش الذي يقوده عبدالحميد بسيونى، مع أسوان بقيادة أحمد كشرى في الثالثة عصرا على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

يدخل الطلائع المباراة برصيد 25 نقطة في المركز الحادى عشر، بعد فوزه الأخير على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، ويتطلع لتجاوز الضيوف لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده للقفز خطوة لتحسين وضعه في الجدول، وحرص بسيونى خلال الأيام الماضية على تجهيز كل عناصر الفريق فنيا وبدنيا لضمان ظهورهم بمستوى جيد في المباراة، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة بعد خسارتة الأخيرة من بيراميدز 1-2، ويسعى الفريق للعودة بنقاط المباراة لتحسين وضعه في الجدول قبل فوات الأوان.