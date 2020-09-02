شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لرمضان صبحي بقميص بيراميدز قبل الإعلان الرسمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بقميص نادي بيراميدز في صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد البعض أنها تم التقاطتها من داخل ستاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء.

وكان رمضان صبحي قد رفض الاستمرار في النادي الأهلي، ليعود إلى فريقه الإنجليزي هيدرسفيلد عقب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، فيما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادي بيراميدز.

رمضان صبحي بقميص بيراميدز

رمضان صبحي بقميص بيراميدز

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: «النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلق اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته».

وتابع: «استغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا».

وواصل: «لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني، ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني».

وأكمل: «نظرًا لأن الأهلي متمسك بأاستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الأنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه».

وأردف: «وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الأتفاق على حقوقه الماليه ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي أرجاء اتمام انتقاله للأهلي.،لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير».

واستطرد: «بناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، ولكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها».

وأوضح: «وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، وفي ظل الأرتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا».

وأتم: «رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، إلا ان أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي».

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وفي مفاجآة من العيار الثقيل، فتح مسئولو نادي الجزيرة الإماراتي خط المفاوضات مع رمضان صبحي، للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوفهم.

وجاءت مفاوضات الجزيرة الإماراتي مع هيدرسفيلد ورمضان صبحي للظفر بخدمات اللاعب حيث عرضوا مبلغ يقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني لناديه الإنجليزي مقابل الظفر بخدماته.

في الوقت الذي سيحصل رمضان صبحي على ما يقترب من مليوني دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة الإماراتي.

وأكد مصدر مقرب من رمضان، أن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد ولازال يفاضل بين العروض المتاحة له قبل حسم قراره بشكل نهائي حيث تعتبر الأولوية لديه بالانضمام إلى بيراميدز.

ولم يتم الإعلان رسميًا حتى اللحظة عن التوصل لاتفاق بين هيدرسفيلد وبيراميدز، إلا أن الصورة ربما تؤكد انتقاله إلى النادي وتشير إلى أن الإعلان الرسمي قد يأتي خلال ساعات.