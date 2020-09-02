شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات عالمية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن مواصفات كأس دوري محمد بن سلمان لكرة القدم «الدوري السعودي»، والذي سيحصل عليه نادي الهلال بصفته بطلًا للمسابقة.

وقالت الصحيفة، إن مواصفات كأس دوري محمد بن سلمان تم تصميمها في إيطاليا وهي أغلى من كأس العالم من حيث القيمة المالية، حيث يبلغ طولها 90 سم، مقابل 37 سم لكأس العالم، ووزنها 14 كيلوجرامًا، مقابل ثمانية كيلوجرامات لكأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكأس مطابقة للكأس التي حصل عليها النصر في الموسم الماضي لكون النسختَين استثنائيتين باسم الأمير محمد بن سلمان.

وحسم نادي الهلال تتويجه باللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعد فوزه يوم السبت الماضي، على الحزم بنتيجة 4-1، ليحقق لقبه السادس عشر في المسابقة.