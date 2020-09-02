شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يخطط لبيع نجومه بسبب الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لبيع 4 من نجومه الكبار من أجل توفير السيولة المالية خاصةً أن الفريق يواجه أزمة مالية كبير منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن مسئولي الرجاء وضعوا 4 أسماء في قائمة البيع وعلى رأس هؤلاء بدر بانون، قائد الفريق، وعبدالإله الحافيظي، والثنائي الكونغولي فابريس نجوما وبين مالانجو.

وكان فريق الرجاء قد استأنف تدريباته، أمس، بعد تعافي لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل مباراة الديربي أمام الوداد التي كان من المقرر إقامتها في الجولة 25 من الدوري المغربي.