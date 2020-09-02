شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» عن كواليس أزمة «كهربا» مع الزمالك: 3 سيناريوهات منتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، آخر تطورات أزمة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريقه السابق الزمالك، بعد قرار «فيفا» بتجميد العقوبة الموقعة على اللاعب.

وقال شوبير، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأربعاء: «هناك ثلاثة سيناريوهات تنتظر كهربا بخصوص أزمته مع الفريق الأبيض، الأولى تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه».

وأضاف: «السيناريو الثاني أن تقبل اللجنة المستندات الجديدة وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب، بينما المحور الثالث والأخير أن تعلن اللجنة أن مستندات كهربا سليمة وتلغى العقوبة، بل توقع عقوبة على اتحاد الكرة المصري، بداعي أنه قدم للفيفا مستندات غير صحيحة في هذه الأزمة، وهو ما يؤكد عليه كهربا ومحاميه».

وواصل شوبير: «من حق الزمالك الاستئناف على أي حكم يصدر وكذلك كهربا، الطرفان من حقهما الاستئناف في المحكمة الرياضية».

وأوضح نائب الجبلاية السابق: «كل ما صدر من أحكام سواء الحكم نفسه أو طعن لا يعد انتصارا لأي طرف فهي إجراءات تقاضى تأخذ وقتها».

وأكمل: «اللجنة قبلت طعن كهربا بصورة سريعة وأصدرت الحكم في الأول من سبتمبر، رغم أن اللاعب قدمه يوم 16 أغسطس فقط، لكن المؤكد أن الغرامة لن تزيد ربع جنيه آخر، إن لم يتم تخفضيها أو رفعها».

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وأشار شوبير، إلى أن الأهلي ليس له علاقة بالأزمة من قريب أو بعيد، الأمر يتعلق بكهربا وناديه البرتغالي مع الزمالك.