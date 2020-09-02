شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يفتح النار على عضو مجلس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على تصريحات هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي أكد أنه لن يتم خصم ثلاث نقاط من فريق الكرة بناديه في نهاية الموسم.

ورفض «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي، تصريحات عضو مجلس الزمالك، مطالبا بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء كما كان يحدث في الماضي.

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن ما قاله عضو مجلس إدارة الزمالك «أنسوا خصم النقاط» أمر لا يصح، مؤكدا أنه في نهاية الموسم سيتم خصم الثلاث نقاط من الزمالك بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز.