شكرا لقرائتكم خبر عن بدون «ميسي»؟.. موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسستعد الهولندي رونالد كومان لقيادة ناديه الجديد برشلونة في أول مباراة له كمدرب للبلورجرانا حين يواجه ناستيك دي تاراجونا الأسبوع القادم وديًا، استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن موعد المباراة إذ من المقرر أن تقام يوم 12 سبتمبر القادم، فيما يبدو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى اللحظة خارج حساباتها، بعدما طلب الرحيل عن النادي وغاب عن مسحة كورونا وكذلك تدريبات الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار الفريق جاء وفقًا للبروتوكول الصحي للموسم التحضيري للفرق الإسبانية والذي ينص على أن فرق دوري الدرجة الأولى والثانية فقط هما من يحق لهما ملاقاة بعضهما البعض.