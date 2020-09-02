شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسن مديرًا فنيًا لكرة الصالات بنادي الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإعلاميين إسناد مهمة المدير الفني لفريق كرة الصالات «الخماسي» بالنادي، إلى الكابتن علاء حسن والذي كان لاعبًا بالنادي.

وأعرب علاء حسن عن سعادته بثقة مجلس الإدارة، برئاسة طارق الشرباصي، ودوره الهام في توفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية ودعمه لفريق كرة القدم «الصالات».

وأضاف أن فريق كرة القدم «الصالات» أجرى العديد من التدريبات ومعسكر استعدادا لاستئناف بطولة الدوري، مؤكدا على قدرة الفريق على تحقيق نتائج متميزة خلال بطولة الدوري.

يذكر أن علاء حسن، بدأ مشواره مع كرة الصالات كلاعب في فريق نجمة سيناء وبعده جولدي مرورًا بالعديد من الأندية حتى وصل للقيادة الفنية لفريق كرة الصالات لنادي الإعلاميين الذي يحتل المركز الثاني بالدوري المصري لكرة الصالات.

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