شكرا لقرائتكم آيندهوفن يتعاقد مع الظهير الأيسر فيليب ماكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء، الانتهاء من صفقة انتقال الظهير الأيسر فيليب ماكس قادماً من أوغسبورغ الألماني بعقد يمتد 4 مواسم ابتداء من الصيف الجاري.

وانضم ماكس إلى آيندهوفن، المتوج بطلا لهولندا 24 مرة، بعقد لمدة أربعة أعوام، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية وهولندية كشفت أنها تصل إلى حوالي عشرة ملايين يورو.

وقال ماكس في تصريحات للموقع الإلكتروني لآيندهوفن: أسلوب الفريق في كرة القدم يروق لي حقا. هو فريق يسعى إلى الألقاب، وهو ما أسعى إليه أيضا، ولا أطيق الانتظار لبداية مشواري مع النادي.

وخاض ماكس 156 مباراة رسمية ضمن صفوف أوغسبورغ، وسجل 15 هدفا وصنع 29 هدفا، منذ انضمامه قادما من كارلسروه في عام 2015.