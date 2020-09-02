شكرا لقرائتكم موناكو يعلن تعاقده مع الألماني كيفن فولاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء، تعاقده مع مهاجم المنتخب الألماني السابق كيفن فولاند من باير ليفركوزن الألماني، بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2024.

وقال فولاند في تصريحات للموقع الإلكتروني لنادي موناكو: يسعدني الانضمام إلى هذا النادي الذي يملك تاريخا هائلا وطموحا قويا، كنت أتابع نتائج المباريات الأولى للفريق في الموسم الجديد واتطلع الآن إلى الانضمام إلى هذه المجموعة وأن أبدا العمل لإظهار مهاراتي مع الفريق.

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وكشفت تقارير صحفية أن موناكو، الذي يدربه نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، دفع نحو 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي شارك في عشر مباريات دولية.

وقال بول ميتشل، مدير الكرة في موناكو: كيفن مهاجم متعدد المهارات، يستطيع اللعب كمهاجم أو مهاجم ثان أو جناح في أي من جانبي الملعب، فهو لاعب يعمل بجدية من أجل الفريق، والإحصاءات تكشف سجله التهديفي وعدم أنانيته.

وكان فولاند انضم إلى باير ليفركوزن في عام 2016 قادما من هوفنهايم وقد سجل 77 هدفا في إجمالي 247 مباراة خاضها في الدوري الألماني.