أول ظهور لـ رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب هدرسفيلد الإنجليزي، رمضان صبحي، وهو يرتدي قميص نادي بيراميدز، في إشارة إلى اقترابه من الانضمام إلى الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إنهاء كافة تفاصيل انتقاله من قبل مسئولي الفريقين.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر له داخل نادي بيراميدز قوله إن رمضان صبحي اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، والإعلان خلال ساعات من الآن.

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وأضاف المصدر أن كافة الاتفاقات انتهت مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي، مشيرأً إلى أن الأمور تحتاج إلى وقت من أجل الاعلان عن انضمام رمضان صبحي للفريق السماوي.

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان رسمي، عن فشل المفاوضات الخاصة بضم اللاعب نهائيًّا، مشيراً إلى أن الأخير أبلغهم باقترابه من نادي بيراميدز.

وتعرض رمضان صبحي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي عقب بيان النادي الأحمر، حيث عبروا عن استيائهم الشديد بسبب قرار اللاعب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يعتبر أحد أبناء النادي.