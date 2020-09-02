غليان في مران الأهلي.. مشادة بين الشناوي وكهربا تنتهي بتحالف لاعبي الفريق ضد سيد عبدالحفيظ.. وتهديد بشكوى لـ الخطيب

ذكرت وسائل إعلامية أن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد صباح اليوم، الأربعاء، العديد من الاضطرابات بين عدد من نجون الفريق من ناحية، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ من ناحية أخرى.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الثنائي محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا دخلا في مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما.

وأضافت الصحيفة أن مدير الكرة بالنادي، سيد عبدالحفيظ، قرر التدخل في الأمر لمعرفة السبب، ليرفض الثنائي الحديث عنه.

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وتابعت الصحيفة أن سيد عبدالحفيظ هدد بفرض غرامة مالية على الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصي بينهما وانتهى سريعاً، ليحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب، مؤكدين لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسي في تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشناوي وكهربا هددا سيد عبدالحفيظ بتقديم شكوى لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، حال فرض عليهم أي عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعي ذلك.

وأضافت الصحيفة أن باقي لاعبي الفريق أكدوا أنه لم يحدث أي شيء من الأساس، وأنه في حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبي الفريق بالكامل.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق وادي دجلة، في المباراة المقررإقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.