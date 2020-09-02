بيراميدز ينجح في خطف حمدو الهوني من الزمالك

اقترب الدولي الليبي حمدو الهوني، لاعب نادي الترجي التونسي، من الانضمام إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعدما كان قريباً من الانتقال إلى الزمالك.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الهوني اقترب من الانضمام إلى صفوف بيراميدز بعدما توصل جناح الترجي التونسي لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بدءاً من الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللاعب قوله إن إدارة الترجي تضغط حالياً على الهوني لتجديد تعاقده مع الفريق، إلا أن اللاعب مازال يدرس الأمر، خاصة بعدما تقدمت إدارة بيراميدز بعرض ضعفي الراتب.

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وأضاف المصدر أن الهوني يمتلك شرطا جزائي في عقده بقيمة مليون و600 ألف دولار يسمح له بالرحيل عن الترجي دون الحصول على موافقة إدارة النادي التونسي.

وتابع: "حدثت اتفاقات وتواصل بين عمرو بسيوني مدير التعاقدات وحمدو الهوني، وتم الاتفاق بشكل كبير على مدة التعاقد والأمور المالية والتعاقدية، إلا أن اتمام الصفقة متوقف في الوقت الحالي على طريقة إنهائها عن طريق دفع الشرط الجزائي كاملا أو إتمام الصفقة بالتفاوض مع إدارة الترجي".

وأشار المصدر إلى أنه كان هناك تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، إلا أن عرض بيراميدز أعلى من عرض الأبيض مادياً، وهو ما يقرب اللاعب بشكل كبير من الفريق السماوي، بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.