شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تفتح باب عضوية برلمان شباب مصر تحت شعار "كن قيادى.. كن مؤثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب المشاركة بعضوية برلمان الشباب "إلكترونيا" للمشاركة فى أنشطة البرلمان لعام 2021/2020 بجميع مراكز الشباب تحت شعار "كن قيادي..كن مؤثر" خلال الفترة من 6سبتمبر الجارى حتى6أكتوبر 2020.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك رؤية جديدة سيتم تطبيقها لأعضاء البرلمان بمراكز شباب تعتمد على تطوير نموذج برلمان الشباب هذا العام ليصبح (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030،ذلك فى إطار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

ويشترط للالتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضوا بمركز الشباب، وأن لا يتخطى عمر المشترك 25عاما ولا يقل عن 18عاما وذلك يوم 6 أكتوبر 2020.

وسيتم الاشتراك بعضوية البرلمان من خلال استمارة إلكترونية سيتم نشرها بالموقع الرسمى لوزارة الشباب والرياضة بدء من يوم 6سبتمبر الجارى.