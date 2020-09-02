شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حمدو الهونى على الأهلى والزمالك وبيراميدز.. و2 مليون يورو شرطا جزائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الجيلانى، الوكيل المصرى لليبى حمدو الهونى لاعب الترجى التونسى، أنه تم عرض اللاعب على أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن اللاعب رحب باللعب فى الدورى المصرى، مع اقتراب انتهاء تعاقده مع فريقه التونسى، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف الجيلانى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تواصل مع مسئولى أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز وعرض عليهم التعاقد مع اللاعب، لافتًا إلى أن هناك موافقة من الناحية الفنية واقتناعا بمستوى اللاعب من جانب الأندية الثلاثة، إلا أن هناك اهتماماً أكبر من نادى بيراميدز الذى بدأ يستفسر عن اللاعب بشكل أوسع.

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وأوضح الجيلانى أن عقد حمدو الهونى مع نادى الترجى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، ما يمنح الحق للاعب بالتوقيع لأى نادٍ آخر بعد منتصف الموسم المقبل، الأمر الذى سيسهل المفاوضات مع إدارة الترجى فى الوقت الحالى، أو سداد قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى التعاقد مع النادى التونسى وقيمته 2 مليون يورو.

من ناحية أخرى، كانت تقارير صحفية سعودية أكدت أن نادى الزمالك فتح باب المفاوضات مع أنيس البدرى، صانع ألعاب نادى اتحاد جدة الحالى والترجى التونسى السابق الذى انضم إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من الترجى، ولكنه لم يقدم المتوقع منه بقميص الاتحاد، خاصة أنه كان أحد أعمدة الفريق التونسي.

وقالت صحيفة "الرياض"، إن الزمالك يرغب فى تكرار تجربة التونسى فرجانى ساسى الذى تعاقد مع النصر الموسم الماضى وقدم مستويات ممتازة بعد فترة غير جيدة بقميص النصر، وذلك على الرغم من نفى البدرى فى بيان نيته مغادرة الاتحاد وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق، إلا أن مسؤولى الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد.