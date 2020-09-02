شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حين قال فاروق جعفر لـ حسن حلمى لن ألعب مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

أن تمتلك الشجاعة لمواجهة الكبار ليس من السهل على لاعب لم يصل إلى العشرين من عمره، خاصة عندما يكون لاعبًا داخل واحد من أكبر أندية مصر، إلا أن فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، كان واحدًا من هؤلاء الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة فى بعض الأحيان منذ أن كان لاعباً صغيراً فى صفوف فريقه، فهو ذلك النجم الذى قال لرئيس القلعة البيضاء حسن حلمى، فى ذلك التوقيت، لن ألعب فى الزمالك لو تم سحب شارة القيادة منى، وعن هذه الكواليس يروى فاروق جعفر أشهر مواقفه داخل جدران قلعة ميت عقبة قائلاً، "كنت لاعباً دولياً وعمرى 19 عاماً فقط، وعدت للزمالك يوم الأربعاء لمواجهة السكة الحديد الجمعة وكنت قائداً للفريق".

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وأضاف جعفر، "حسن حلمى رئيس النادى فى ذلك التوقيت خاف علىّ من الغرور وأن أعامل زملائى بشكل غير جيد، فسحب منى شارة القيادة، فقلت لهم حسنًا لن أشارك فى المباراة، وقلت لهم هذا حقى وأنتم تحرمونى من حقى، فقيل لى هذا قرار من النادى، قلت أحترم القرارات إن كانت ضمن الحفاظ على حقوق اللاعبين، لن أشارك فى المباراة، لقد كنت قائداً للزمالك منذ فريق تحت 15 عاما".

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فيقول فاروق جعفر، "جلست فى المدرج وتأخر الزمالك بهدفين دون رد، وكان اسمى فى قائمة المباراة بالفعل وبسبب ضغط الجماهير لعدم مشاركتى استدعانى حسن حلمى وقال لى ستشارك بالشوط الثانى ولكن لنا حساب آخر فى وقت لاحق"، مضيفًا، "شاركت بالفعل وفزنا بثلاثة أهداف لهدفين، وسجلت هدفين ولكن رغم ذلك كنت أشعر بالقلق من رد فعل حسن حلمى".

وأضاف جعفر، "كان كل تفكيرى ألا يغضب منى حسن حلمى لكن هذا حقى، لقد ظللت قائدا للزمالك حتى فى الفريق الأول رغم وجود نجوم أقدم منى وأكبر فى السن".