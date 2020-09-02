شكرا لقرائتكم خبر عن مزق فى الخلفية يبعد عاصم صلاح عن الطلائع أمام أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها عاصم صلاح، كابتن فريق طلائع الجيش، إصابته بمزق فى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين بعد إصابته فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من مواجهة أسوان لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الأربعاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاح الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بخطف نقاط مباراة اليوم لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري ، في المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان للاعبيه ضرورة عدم التفريط في نقاط المباراة لتعزيز فرصهم في البقاء بين الكبار.