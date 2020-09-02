شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح يُحيى الذكرى الثامنة لرحيل محمود الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فكرى صالح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق، على إحياء الذكرى السنوية الثامنة لرحيل أحد أعظم مدربى الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهرى نجم مصر والأهلى ومدرب الفراعنة فى مونديال 1990 والفائز بكأس الأمم الأفريقية 1998، حيث تحل ذكرى وفاته غدًا الخميس الموافق 3 سبتمبر.

ونشر فكرى صالح عدداً من الصور مع الجوهرى، عبر صفحته على فيس بوك، وعلق قائلا: "غدا الذكرى الثامنة لهرم مصر الرابع جنرال الكرة المصرية محمود الجوهرى رحمة الله عليه.. لن ننساك أبدا حتى ألقاك عند رب كريم ولله الأمر من قيل ومن بعد والحمد لله دائما وابدا".



فكرى صالح والجوهرى

ويدين النادى الأهلى بالفضل للراحل محمود الجوهرى، بعد الله عز وجل، فى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بأول لقب قارى، حيث قاد الجنرال الكتيبة الأهلاوية لأول ألقابه بالقارة السمراء عام 1982، بحصد لقب رابطة دورى أبطال أفريقيا على حساب أشانتى كوتوكو الرهيب، فى إنجاز كبير للكرة المصرية.

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لم ولن تنسى جماهير الكرة المصرية، إنجاز إيطاليا، وصعود منتخب الفراعنة لنهائيات مونديال 1990، حيث قاد محمود الجوهرى رجال المنتخب الوطنى بحنكة لبلوغ العرس العالمى عقب غياب دام 56 عاماً عن المشاركة بالبطولة.

وحسم المنتخب الوطنى تذكرة العبور للمونديال على حساب نظيره الجزائرى، ومن ثم التألق بسماء الكرة العالمية، وخطف "تعادل" أكثر من رائع أمام المنتخب الهولندى بطل أوروبا فى ذلك الوقت، فى مستهل مشوار أحفاد الفراعنة بالعرس العالمى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998، والتى أقيمت فى بوركينا فاسو وتغلب فى النهائى على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما قاد المنتخب الوطنى المصرى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية فى 1992 التى أقيمت فى سوريا متغلباً على المنتخب السعودى 2/3 فى المباراة النهائية وهو أول مدرب مصرى يتولى تدريب فريقى الأهلى المصرى والزمالك المصرى فى تاريخ الكرة المصرية.