شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ومحمد حسن خارج قائمة الزمالك فى مواجهة بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد خروج الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الزمالك، من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا، الخميس، باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء غد، الخميس، ويسعى الفريق الأبيض لاستكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

وجاء تأكد خروج الثنائى حازم إمام ومحمد حسن فى ظل الخضوع لبرنامج تأهيلى، حيث يعانى إمام من إصابة فى العضلة الأمامية، بينما مازال يشعر محمد حسن بعدم تعافيه بنسبة مائة من إصابة العضلة الخلفية، لذا فضل الجهاز الفنى مواصلة الثنائى خوض البرامج التأهيلية الخاصة بهما تجنبا لتفاقم إصابتهما حيث لن يتم الاستعانة بهما إلا باكتمال شفائهما بنسبة مائة بالمائة.