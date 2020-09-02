شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف دور "البودى جارد" فى أزمة منع حسنى عبد ربه من دخول النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد فوزى، مدير أمن النادى الإسماعيلى، أن ناديه يفتح أبوابه لكل رموز قلعة الدراويش، وعلى رأسهم القيصر حسنى عبد ربه، موضحاً أن الأخير افتعل أزمة دون مبرر. وقال خالد فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "حسنى عبد ربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية، والنادى دائماً يفتح أبوابه لكل رموزه وعلى رأسهم القيصر، ولا بد أن يقف حسنى عبد ربه بجوار نادية لأنه فى أشد الاحتياج له بالمرحلة الحالية، وأن يبتعد عن المشاكل الشخصية مع رئيس النادى، ومرحباً به فى أى وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلى".

وأضاف مدير أمن الإسماعيلى، "الواقع يؤكد أن حسنى عبد ربه لم يكن يرغب فى حضور المباراة لمساندة الإسماعيلى واللاعبون بالعكس، فلقد جاء لصنع أزمة والدليل اصطحابه بودى جارد لتصويره فى الملعب حتى تحدث ضجة فى وسائل الإعلام".

وتابع خالد فوزى، "ليس هناك قرار من مجلس الإسماعيلى بمنع حسنى عبد ربه من دخول النادى، والأمر لا يتعلق بحسنى ولكنها إجراءات تنظيمية فقط، والسبب فيها كورونا لأن اتحاد الكرة وضع ضوابط مشددة لدخول المباريات، لذا لابد أن يلتزم حسنى بالإجراءات ويدخل من الأبواب الرسمية وليس من باب الفندق ويصعد المدرج أمام وسائل الإعلام قائلا "النادى مش عزبة ومعه شخص يصوره، حسنى لم يمنع من دخول المقصورة ولم يمنعه أحد مطلقاً، لو كلمنى كنت هخرج ليه مخصوص، بقالى عامين مع إبراهيم عثمان لم يذكر اسم حسنى عبد ربه بأى سوء ولم يمنحنى تعليمات تخصه طوال هذه المدة، كل ما حدث إجراءات تنظيمية فقط، لا يصح دخول الاستاد بهذه الصورة ".

وفى وقت سابق، هاجم حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التى تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسنى عبد ربه فى تصريحات تلفزيونية، "رئيس الإسماعيلى مع احترامى ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادى، ما هو لو الأمور بتمشى كده نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادى أفضل".

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وأضاف القيصر، "إدارة الإسماعيلى تدير النادى بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية فى النادى متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأى شخص يعمل فى النادى الإسماعيلى تحت إدارة رئيسه الحالى بياكل عيش فقط".

وتابع، "إدارة الإسماعيلى دمَّرت جيل 97 الذى فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالإسماعيلى ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً على أبناء النادي، والجيل الذى حقق المركز الثانى تم تدميره وبيعه".

وأضاف، "أنا أقوى من إبراهيم عثمان فى الإسماعيلية بحب الناس وحب الجماهير لى وهذا بفضل الله، إبراهيم عثمان لا يحب أن يكون هناك شخص أقوى منه فى الإسماعيلى وأنا أقوى منه بحب الجماهير".

وتختم حديثه قائلا، "كان هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلى بعدم الدفع بحسنى عبد ربه ورغم ذلك المدربين كانوا يدفعون بى ويرفضون تلك الضغوطات".