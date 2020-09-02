شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب 5 مواجهات مثيرة بين الطلائع وأسوان قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الأربعاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع وأسوان فى جدول الدوري

يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع وأسوان

تاريخيا مواجهة اليوم هى السادسة بين الفريقين فى مسابقة الدوري، حيث سبق أن التقيا موسمى 2015/2016، و2016/2017.

مواجهة متكافئة تاريخيا، حقق كلا منهما فوزا واحد كلاهما في أسوان، وتعادلا مرتين بالقاهرة ومرة بأسوان.

المواجهة الأولي في الجولة الثالثة للنسخة 57، بجهاز الرياضة العسكري، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم الراحل علاء علي لأصحاب الأرض في الشوط الأول، وتعادل محمد فوزي للضيوف، وشهدت المباراة طرد حارس الطلائع عماد السيد في نهاية المباراة، ومن قبله محمد سيد زيزو لاعب أسوان.

وفي الدور الثاني بأسوان، حقق طلائع الجيش فوزه بهدف للمخضرم أحمد عيد عبدالملك، وشهدت المباراة أهدار ضربة جزاء من محمد الفيومي لأصحاب الأرض.

وفي الموسم التالي، تعادلا مجددا بجهاز الرياضة العسكري، ولكن سلبيا هذه المرة، وواصل أسوان مسلسل إهدار ضربات الجزاء وهذه المرة للاعب عمر بسام قبل النهاية، وطرد بعدها زميله محمد محسن السيد.

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وفي أسوان، حقق زهرة الجنوب فوزه الوحيد، بهدف دون رد، سجله مصطفي البدري.

وفى لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بأسوان فى 29 ديسمبر 2019 تقدم أحمد سمير للطلائع وتعادل فادى فريد لتماسيح النيل.

*بسيونى يبحث عن الامان فى الدوري وكشرى يتمسك بالفرصة

من جهته طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بخطف نقاط مباراة اليوم لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة، مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري، وفى المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان للاعبيه ضرورة عدم التفريط فى نقاط المباراة لتعزيز فرصهم في البقاء بين الكبار.

*التشكيل المتوقع للطلائع وأسوان

ويبدو التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام أسوان مكونا من :" محمد بسام وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح وعلى الفيل وخالد سطوحى وعمرو السيسى ومهند لاشين وكريم طارق وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وناصر منسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الطلائع مكونا من :"مسعد عوض ، محمود نعيم، طارق أبو العز سولمون منساه ومحمد إسماعيل ، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، أحمد عامر ومصطفى دويدار ، فادي فريد".