شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وكهربا يرفضان تدخل عبدالحفيظ بعد مشادة بالأهلى ويهددان بشكوى للخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح اليوم، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

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وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائي الدولي مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.