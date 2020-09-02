شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وكهربا يرفضان تدخل عبدالحفيظ بعد مشادة بالأهلى ويهددان بشكوى للخطيب والان مع تفاصيل الخبر
وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.
وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائي الدولي مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.
من ناحية أخرى، واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة فى العضلة الأمامية التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى، وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم، الأربعاء، ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
على صعيد آخر، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا، الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادى دجلة، ويعتلى الأهلي صدارة الدورى برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوى وكهربا يرفضان تدخل عبدالحفيظ بعد مشادة بالأهلى ويهددان بشكوى للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.