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لقاء ودى يجمع محمد مصيلحى بـ الخطيب فى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت جلسة ودية جمعت الثنائى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، خلال زيارة الأخير للإسكندرية لقضاء العطلة بالساحل الشمالى، ورحب مصيلحى ببيبو الكرة المصرية ولم يخل الحديث من الذكريات الجميلة، ولم يتطرق مصيلحى لأى من الجوانب حول الصفقات الجديدة أو التدعيمات التى يرغب نادى الاتحاد فى ضمها خلال الفترة الصيفية من النادى الأهلي وفضل الحديث عنها فى وقتها.

 

وأثنى محمود الخطيب على الاتحاد السكندرى فى الموسم الحالى والدور الذى قدمه طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، والمنافسة على المربع الذهبى، مقدما له التهئنة على الفوز بكأس مصر فى السلة.

   

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محمود الخطيب

في سياق مغاير، وصل اللاعب الليبى أنيس سالتو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد، اليوم إلى الإسكندرية قادما من ليبيا للانضمام مجددا لصفوف الفريق، حيث غادر اللاعب البلاد عقب أزمة انتشار فيروس ، وينتظم اللاعب فى التدريبات عقب إجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

ونظرا للظروف الصعبة توجه اللاعب الليبي "سالتو" إلى تركيا ومنها إلى مصر نظرا لصعوبة ظروف الطيران، وكادت كل المحاولات تفشل بسبب الإجراءات الطبية لولا تدخل محمد مصليحى رئيس النادى الذى سهل حضور سالتو بعد التعهد بخضوع اللاعب لجميع الفحوصات والتحاليل الطبية قبل الانضمام لمعسكر الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة طنطا المقرر لها غدا الخميس على ملعب برج العرب الثالثة والنصف عصرا.

 

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