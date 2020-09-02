شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو الزمالك مقدمات عقدى ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقديهما خلال الفترة الماضية، ليكونا مرتبطين مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مع تعديل عقديهما بصورة جيدة تتناسب مع ما قدمه الثنائى مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ساهما هذا الموسم فى تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، خلال الشهر الجارى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، حيث يرغب الأبيض فى استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.